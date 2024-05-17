قناة العالم
الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤
٠٣:٣٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
قصف مدفعي في محيط مستشفى كمال عدوان وغرب جباليا شمالي قطاع غزة
طائرات الاحتلال تشن غارة على حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة
جيش الاحتلال: انفجار طائرة مسيرة انتحارية في منطقة جاتون بالجليل الغربي
مصادر فلسطينية: عشرات الشهداء في شوارع مخيم جباليا بقصف الإحتلال
الشرطة الأميركية تفض اعتصاما دعما لفلسطين في جامعة ديبول بمدينة شيكاغو
مصادر صحفية: أصوات انفجارات في نهاريا بعد الرشقة الصاروخية من لبنان
مصادر صحفية: اطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة
صافرات الإنذار تدوي في شمال فلسطين المحتلة خشية تسلل طائرة مسيّرة
مدفعية الإحتلال تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة
إنتشال 6 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة
جيش الاحتلال: انفجار طائرة مسيرة انتحارية في منطقة جاتون بالجليل الغربي
الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
الأکثر مشاهدة
اخترنا لکم
بالفيديو..
قائد فيلق القدس يكشف حقائق جديدة من عملية 'الوعد الصادق'
بسبب ’أصوات الزومبي’..ترامب يدرس ترشيح ’عدوته’ نائبة له!
فيديو/عندما يبكي نجم الكرة البريطاني 'غاري لينكر' لأجل غزة !
إسراء البحيصي.. المسيرة متواصلة من غزة إلى طهران+ فيديو
أمريكا تلتهب من الداخل!
'باسم يوسف' يهاجم 'إيلون ماسك' بشراسة ..ما السبب؟
حزب الله: المسيرات الانقضاضية تصل إلى حيث تريد المقاومة
مذيعة تُحرج سياسية إسرائيلية حاولت تبرير جريمة المقابر الجماعية بغزة
منذ نوفمبر الماضي..
القوات المسلحة اليمنية تسقط ثالث طائرة أميركية طراز MQ9 + فيديو
عبداللهیان: کیان الاحتلال السبب الرئيسي لكل التوترات في المنطقة
200 يوم من الحرب علی غزة.. بالأرقام
مقالات و تحليلات
حرب الإسناد من لبنان إلى اليمن.. روافد في طوفان الأقصى
أمريكا تهدد مدعي عام الجنائية الدولية.. سنستهدفك إذا إستهدفت نتنياهو!
زيارة غروسي لإيران هل ستدفع بالمفاوضات النووية قدما؟
بعد أن أذاقوا أمريكا الذل.. لأهل اليمن فلتنحني الهامات
لماذا يقصف الاحتلال معظم الدول العربية دون استثناء إلا 'اليمن'؟
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2023 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2023 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.