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طائرات الاحتلال تشن غارة على حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

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