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آليات الاحتلال تواصل محاصرة مراكز الايواء في بيت حانون شمال قطاع غزة

الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

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