صاروخ جديد تستخدمه حزب الله لاول مرة منذ اكتوبر الماضي

العالم- لبنان

فماذا نعرف عن الصاروخ "‏S5‎‏":

- هو صاروخ غير موجه من عيار 55 ملم.

- تستخدمه القاذفات المقاتلة والمروحيات.

- يعمل بالوقود الصلب ورأسه الحربي شديد الانفجار.

- مزود بصمام صدم ميكانيكي.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان، اصدرت بيانا، عن مهاجمة مجاهدي المقاومة موقع "المطلة" ‏وحاميته وآلياته بـ"مسيرة هجومية مسلحة بصواريخ "‏S5‌‏" عدد 2، وعند وصولها النقطة المحددة ‏لها أطلقت صواريخها على إحدى آلياته والعناصر المجتمعة حولها‎ ‎وأوقعتهم بين قتيل وجريح، ‏وبعدها أكملت انقضاضها على الهدف المحدد لها وأصابته بدقة"، وذلك "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وصواريخ "أس 5"، تحملها الطائرات المقاتلة والمروحية من طراز روسي، ولها قدرة تدميرية قوية.

ويعد هذا الهجوم تطورا نوعيا، في ظل التصعيد الحاصل، خاصة مع تلويح الاحتلال بتوسيع عدوانه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وهذه أول مرة يعلن فيها حزب الله استخدام مسيرة مسلحة بصواريخ "‏S5‌‏"، منذ بدء المواجهات الراهنة مع الاحتلال، التي انطلقت في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.