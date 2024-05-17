قتلى وجرحى لجنود الاحتلال بهجومٍ للمقاومة الاسلامية على 'جعتون'

العالم- العراق

وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَـهِ الرَحْمَـٰنِ الرَحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَ اللَهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الاغتيال الذي قام به العدو "الإسرائيلي" في محيط بلدة قانا، شنَت المقاومة الإسلامية يوم الجمعة ‌‏17 - 5 - 2024 هجومًا جويًا بعددٍ من المسيرات الانقضاضية على المقر المُستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية 411 في جعتون، حيث استهدفت خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، فأصابت أهدافها ‏بدقة وأوقعت عددًا منهم بين قتيلٍ وجريح.

‏﴿وَمَا النَصْرُ إِلاَ مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الجمعة 17 - 5 - 2024 م

‏8 ذو القعدة 1445 هـ