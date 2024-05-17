قتلى وجرحى لجنود الاحتلال بهجومٍ للمقاومة الاسلامية على 'جعتون'

العالم- العراق
وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَـهِ الرَحْمَـٰنِ الرَحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَ اللَهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاغتيال الذي قام به العدو "الإسرائيلي" في محيط بلدة قانا، شنَت المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 17 - 5 - 2024 هجومًا جويًا بعددٍ من المسيرات الانقضاضية على المقر المُستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون، حيث استهدفت خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، فأصابت أهدافها بدقة وأوقعت عددًا منهم بين قتيلٍ وجريح.
﴿وَمَا النَصْرُ إِلاَ مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 17 - 5 - 2024 م
8 ذو القعدة 1445 هـ