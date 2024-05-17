آخر التطورات في الضفة الغربية في تقرير مراسلة العالم

العالم – خاص بالعالم

وقالت مراسلة العالم إن شخصين آخرين أحدهما فتى أصيبا خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدتي بلعا وعنبتا شرق طولكرم.

وأضافت مراسلة العالم نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب آخر وتركته ينزف على الأرض، ومنعت طواقم الإسعاف من نقله وتقديم العلاج له، وأطلقت الرصاص باتجاه مواطنين حاولوا الوصول إليه لإنقاذه، دون معرفة طبيعة إصابته.

وفي السياق ذاته، أفادت مراسلة العالم بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد القسامي تامر فقها منفذ عملية بيت ليد مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي استشهد برصاص الاحتلال في 4 مايو/أيار الجاري ببلدة دير الغصون.

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