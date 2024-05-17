الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤
٠٨:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تجدد الاشتباكات بين المقاومة والاحتلال وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :