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مكتب الاعلام الحكومي بغزة: آلاف المواطنين ببيت حانون لم يصلهم ماء ولاغذاء

الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

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