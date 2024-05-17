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قوات الاحتلال تصعد حملاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية واقتحمت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط اشتباكات ومواجهات أسفرت عن سقوط شهيد وعدة جرحى. من جهة أخرى واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في سياق حملة تصعيد مستمرة ضدهم شهدت وتيرة متسارعة خلال الآونة الأخيرة.

العالم - خاص بالعالم

الضفة الغربية على صفيح ساخن في ظل تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحاماتها وحملةَ اعتقالاتها واعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين.
وزارة الصحة الفلسطينية أفادت باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلعا شرقي طولكرم بالضفة الغربية.
أصيب شخصان آخران بجروح أحدهما فتى خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدتي بلعا وعنبتا شرق طولكرم.

مصادر محلية ذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب وتركته ينزف على الأرض، ومنعت طواقم الإسعاف من نقله وتقديم العلاج له، كما أطلقت الرصاص باتجاه مواطنين حاولوا الوصول إليه لإنقاذه.

وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل وبلدة سعير شمالها.

وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق المدينة.

وفي قلقيلية، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في قلقيلية، وأطلقت الرصاص صوب شاب بصورة مباشرة، وأصابته بجروح.

وفي رام الله، أحرق مستوطنون شاحنة فلسطينية واعتدوا على سائقها، ما أدى إلى إصابته بجروح.

وخلال الأيام القليلة الماضية وسّع مستوطنون رقعة اعتداءاتهم في أنحاء الضفة ضد الفلسطينيين، واستهدفوا مرات عديدة الشاحنات المتوجهة إلى غزة ونهبوا عددا منها.

وبموازاة العدوان الاسرائيلي المستمر منذ السابع من اكتوبر العام المنصرم على قطاع غزة صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة ما أدى لاستشهاد خمسمئة وثلاثة فلسطينيين وجرح خمسة آلاف آخرين واعتقال أكثر من ثمانية آلاف وسبعمئة وخمسين وفق إحصاءات فلسطينية رسمية.

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