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صفارات الانذار تدوي في منطقة رمات دالتون الصناعية وضواحيها بالجليل المحتل

الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

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