فلسطينيو الـ48 يصلون جنين لاول مرة منذ 7 اكتوبر بعد فتح حاجز الجلمة

العالم - فلسطين المحتلة

وكان محافظ جنين كمال أبو الرب قد أعلن أن الارتباط الفلسطيني أُبلغ بشكل رسمي بفتح حاجز الجلمة العسكري أمام فلسطينيي الـ48 يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بحيث سيكون الدخول يوم الجمعة من الساعة السابعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، والسبت من السابعة صباحا حتى الخامسة والنصف مساء.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبو بكر لـ"وفا" إن ما لا يقل عن ألف مركبة عبرت الحاجز منذ ساعات الصباح، مؤكدًا أن وصول أبناء شعبنا من داخل أراضي الـ48 إلى مدينة جنين وبلداتها وقراها، يساهم في إنعاش الأسواق وتحريك عجلة الاقتصاد المتعطلة منذ بدء العدوان، إلى جانب البعد الاجتماعي والتواصل بين أبناء الشعب الواحد.

وأضاف أن الغرفة التجارية قامت بتجهيز وتوفير كل ما يلزم لأهلنا من داخل أراضي الـ48، بعد أن أعادت تأهيل وتعبيد عدد من الشوارع التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع المحافظة وتجار جنين، مشيرا إلى أن نسبة عالية من المحال التجارية والمطاعم فتحت أبوابها استعدادا لاستقبال المتسوقين والزوار.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة لـ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، إن المجلس والمحافظة والغرفة التجارية تواجدوا منذ ساعات الصباح لاستقبال أهلنا من داخل أراضي الـ48، حيث شهد شارع الناصرة حركة تجارية نشطة.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز الجلمة منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، علمًا أن الحاجز كان يفتح طوال أيام الأسبوع قبل بدء العدوان.