الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤
١١:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حصيلة شهداء العدوان على غزة تصل لـ35303 وقرابة 80 ألف جريح

حصيلة شهداء العدوان على غزة تصل لـ35303 وقرابة 80 ألف جريح
الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و56 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أعلنت الوزارة في تحديثها اليومي ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35303 شهداء و79261 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

روابط ذات صلة

قوات الاحتلال تصعد حملاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه على جباليا

شهيد بغارة اسرائيلية على بلدة النجارية جنوبي لبنان

الهلال الأحمر: أكثر من 15 ألف طفل استشهدوا في غزة منذ بدء العدوان