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الأونروا: الرصيف البحري المؤقت لايمكن اطلاقا ان يكون بديلا للمعابر البرية بالقطاع

الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

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