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جيش الاحتلال يعلن عن اعتراضه مقذوفات صارخية أطلقت من جنوب لبنان

الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

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