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الإعلام العبري:إصابات نتيجة الاستهداف الصاروخي لمنطقة كتسرين شمال طبريا

الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

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