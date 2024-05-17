الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤
١١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابات بين المستوطنين في الجولان نتيجة الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان

الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :