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حزب الله: إستهدفنا قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان بـ 50 صاروخ كاتيوشا

الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

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