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الفريق سلامي: عملية الوعد الصادق اثارت استحسان العالم

الفريق سلامي: عملية الوعد الصادق اثارت استحسان العالم
الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام للحرس الثوري الفريق حسين سلامي ان عملية الوعد الصادق ومهاجمة ايران للقلب السياسي للاستكبار، اثارت استحسان واشادة العالم.

العالم _ إيران

واضاف الفريق سلامي في كلمة القاها الخميس في مراسم مرور اربعين يوما على استشهاد الفريق محمد رضا زاهدي اقيمت في اصفهان، اضاف ان ايران ومع استشهاد قياديها الابطال، اكتسبت كل مرة عظمة ومكانة في العالم. في حين ان اعداء هذا الشعب اصيبوا بالانكسار والحبوط.

واوضح انه بعد اقل من 12 يوما من استشهاد الفريق زاهدي ورفاقه، تحققت عملية الوعد الصادق، وشهدنا عملية مثيرة للاعجاب ليكون الشعب الايراني والامة الاسلامية مرة اخرى صاحبا فخر باهر.

وتابع ان الشهيد زاهدي ارتدى على مدى 45 عاما، حلة الجهاد والقتال وتميز دائما بالهدوء والطمانينة في احلك الظروف.

ووصف مدينة اصفهان بانها مدينة الشهداء مؤكدا ان اهالي اصفهان الثوريين ساهموا في بناء الحضارة الاسلامية الحديثة وتنشئة علماء وقاموا بالجهاد الايماني في مواجهة المستكبرين ليشغلوا موقعا مميزا ومصيريا.

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