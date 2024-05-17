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شهيد وجريح في استهداف الاحتلال مجموعة من الأهالي جنوب مدينة غزة

الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

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