كاميرا العالم تنقل تشييع الشهيد كريم عمير في بلعا شمال طولكرم

العالم - خاص بالعالم

وواكبت كاميرا قناة العالم تشييع الشهيد حيث يظهر في الفيديو الناس في بلدة بلعا شمال شرق مدينة طولكرم وهم يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد كريم عمير ذي الـ23 عاما والذي قتله جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر هذا اليوم خلال اقتحام واسع شنه على البلدة واندلعت مواجهات ادت الى استشهاده، فيما اصيب شاب اخر بإصابة وصفت بالمتوسطة.

جيش الاحتلال الاسرائيلي منع طواقم الاسعاف من انقاذ هذا الشاب فيما اصيب شاب آخر ايضا في بلدة عنبتا شمال مدينة طولكرم.

اقتحامات عديدة شنها الاحتلال الاسرائيلي في العديد من مدن الضفة الغربية ودهم لمنازل اسرى ولشهداء في محافظة طولكرم.

وفي قلقيلية ايضا كان هناك اقتحام واسع شنه جيش الاحتلال الاسرائيلي ادى الى اصابة شاب آخر، كما كان هناك اقتحامات في محافظات بيت لحم والخليل.

الاعتقالات فاقت ثمانية آلاف وسبعمئة معتقل فلسطيني داخل سجون الاحتلال بعد السابع من اكتوبر، فيما ارتفع عدد الشهداء الى 503 شهيد في الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد السابع من اكتوبر.

اكثر من 5000 شخص اصيبوا برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي.

كل هذه المؤشرات تدل على ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل من حربه الشعواء في الضفة الغربية بالتوازي مع الحرب على غزة وعلىاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

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