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إطلاق 30 صاروخا من أراضي لبنان باتجاه إصبع الجليل والجولان المحتل

إطلاق 30 صاروخا من أراضي لبنان باتجاه إصبع الجليل والجولان المحتل
الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر إخبارية إطلاق أكثر من 30 صاروخا باتجاه إصبع الجليل والجولان المحتل.

العالم _ لبنان

وأعلنت المصادر عن إطلاق صليات صاروخية مكثفة باتجاه الجليل الأعلى المحتل.

وفي هذا الخصوص، اكدت مصادر إسرائيلية إطلاق صلية صواريخ من جانب لبنان باتجاه منطقة "ميرون" وسقوط عدد كبير منها في المنطقة.

ونشرت المصادر العبرية ذاتها، تقريرا عن وقوع إصابتين نتيجة سقوط صاروخ في منطقة "كرم بن زمرا" بالجليل الأعلى.

وسبق أن أعلن حزب الله اللبناني في بيان، أنه "دعما للشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته وردا على الإرهاب الذي يمارسه العدو الصهيوني في منطقة قانا، استهدفت بعدد من الطائرات الهجومية مقر كتيبة المدفعية 411 التابعة لكيان الاحتلال في منطقة جعتون".

وجاء في هذا البيان، أن حزب الله استهدف بعناية معسكرات انتشار الجنود والضباط الصهاينة وقتل وجرح عدداً من الصهاينة.

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