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أبو عبيدة:خلال 10 أيام استهدفنا 100 آلية عسكرية صهيونية في محاور قتال غزة

الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

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