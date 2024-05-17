الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤
٠٣:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

أبو عبيدة: الدمار الهائل بواسطة الأسلحة الأمريكية هو الإنجاز الوحيد للعدو المأزوم

الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :