شاهد.. الاحتلال يتعمد استهداف مراكز الايواء التابعة للاونروا

العالم - خاص بالعالم

وتكرر استهداف مدارس تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) حيث انا اتواجد بعد غارة اسرائيلية استهدفت احد الفصول الذي لجأ اليه المواطنين الفلسطينيين، اسرة نازحة كانت تحتمي في هذا الفصل وتم استهدافها في ساعات الصباح الاولى لهذا اليوم ما ادى الى استشهاد اربعة مواطنين فلسطينيين وايضا تدمير في هذا المكان.

وتظهر كاميرا العالم الدمار الذي لحق بالمكان على اثر القصف.

ويقول احد شهود العيان الذي كان حاضرا في المكان، لمراسل العالم: تقريبا في الساعة الحادية عشر ليلا حصل انفجار مفاجئ في المكان وادى الى اندلاع النار في كل مكان ولم نستطع عمل اي شيء وكل اهلي كانوا في الصف ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء.

من جانبها قالت امرأة فلسطينية لمراسلنا: لا نعرف الى اين نذهب، لا يوجد مكان آمن في غزة، اين نذهب؟ ماذا يريدون ان يفعلوا بنا اليهود؟ هذا مكان يفترض ان يكون آمنا، هو مدرسة للاونروا، اليهود لا يريدون انهاء المقاومة، هم يريدون القضاء على اهالي غزة كلهم بما فيهم الاطفال والكبار.

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