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حزب الله يستهدف موقع زبدين بمزارع شبعا المحتلة ويحقق إصابة مباشرة

الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

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