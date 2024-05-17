'مع غزة جهاد مقدس ولا خطوط حمراء'.. طوفان بشري متجدد في اليمن

العالم - خاص بالعالم

طوفان بشري متجدد تمتلأ به عشرات الساحات في مختلف المحافظات اليمنية تواصلا للحراك الشعبي المتضامن مع فلسطين، أكبر هذه التظاهرات كانت في ميدان السبعين بصنعاء، حيث رفعت فيها اللافتات المنددة باستمرار جرائم الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، ودان خلالها الحشود ما يتعرض له أبناء القطاع من حرب إبادة إسرائيلية أمريكية منذ أكثر من 7 أشهر.

وقال الناشط السياسي الكرار المراني لقناة العالم: مع غزة جهاد مقدس ولا خطوط حمراء يقولها اليوم الشعب اليمني بأكمله بأنه مع غزة ولا يزال مستمرا وهو يدشن المرحلة الخامسة ويطالب القوات المسلحة اليمنية بالمزيد من الضربات للعدو الصهيوني.

التظاهرات التي عمت أرجاء اليمن استنكرت التواطؤ الغربي إزاء ما يحدث في فلسطين، ونددت بالصمت العربي والإسلامي تجاه ما يتعرض له أهالي غزة، كما خاطب بيانها المشترك حكام العرب المجتمعين في القمة العربية بالمنامة بضرورة أن تتحرك ضمائرهم واتخاذ مواقف عملية وجادة لنصرة فلسطين، وأقلها تفعيل خيار المقاطعة السياسية والاقتصادية.

المسيرات الشعبية التي حملت شعار "مع غزة جهاد مقدس ولا خطوط حمراء"، أكد فيها الحشود استعدادهم للنفير العام والمشاركة الفعلية في معركة نصرة الشعب الفلسطيني التي تخوضها القوات المسلحة، مباركين تواصل العمليات العسكرية البحرية في مرحلتها الرابعة، ومؤيدين كافة الخطوات الرسمية التصعيدية الداعمة لغزة.

ولن تهدأ هذه الساحات كما تقول الحشود إلا بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدين بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ومثمنين العمليات الجهادية لجبهات الإسناد في لبنان والعراق.