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امن كردستان العراق يطيح بمساعد كبير للبغدادي

امن كردستان العراق يطيح بمساعد كبير للبغدادي
الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مجلس أمن اقليم كردستان، مساء اليوم الجمعة، إلقاء القبض على إرهابي كبير، كان قريباً من زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

العالم- العراق

وقال المجلس في بيان، إنه "قبض على المدعو سقراط خليل والمعروف باسم (عبدالله التفخيخ)"، مشيراً إلى أنه كان "شخصاً قريباً وموثوق جداً من قبل خليفة داعش".

وأظهرت اعترافات الإرهابي، أنه "بعد قضاء خمس سنوات في تركيا، عاد إلى كردستان بجواز سفر مزور، وألقي القبض عليه فوراً داخل أحد مناطق الإقليم".

فيما "عمل الإرهابي سقراط عند انضمامه لصفوف داعش، في مجال التفخيخ، وكلفه البغدادي، بمهمات إرهابية عديدة، وأسند إليه دور بارز في مهمة السيطرة على مدينة الموصل، وشارك في أغلبية معارك التنظيم، ضد القوات العراقية والبيشمركة".

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