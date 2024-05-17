امن كردستان العراق يطيح بمساعد كبير للبغدادي

العالم- العراق

وقال المجلس في بيان، إنه "قبض على المدعو سقراط خليل والمعروف باسم (عبدالله التفخيخ)"، مشيراً إلى أنه كان "شخصاً قريباً وموثوق جداً من قبل خليفة داعش".

وأظهرت اعترافات الإرهابي، أنه "بعد قضاء خمس سنوات في تركيا، عاد إلى كردستان بجواز سفر مزور، وألقي القبض عليه فوراً داخل أحد مناطق الإقليم".

فيما "عمل الإرهابي سقراط عند انضمامه لصفوف داعش، في مجال التفخيخ، وكلفه البغدادي، بمهمات إرهابية عديدة، وأسند إليه دور بارز في مهمة السيطرة على مدينة الموصل، وشارك في أغلبية معارك التنظيم، ضد القوات العراقية والبيشمركة".