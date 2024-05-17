مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور السعودية وإسرائيل نهاية الأسبوع

العالم - الأميرکيتان

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "إن جيك سوليفان سيلتقي في السعودية بولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحديث عن الحرب في غزة والجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة"، وفق ما نقلته صحيفة "The Hill"

وأضاف أنه سيسافر يوم الأحد للقاء كبار المسؤولين «الإسرائيليين» بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمناقشة الحرب والمفاوضات الجارية لإطلاق سراح الأسری فضلا عن الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية في المنطقة.

وأرجأ سوليفان رحلة مخططة إلى المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا العام بسبب كسر في أحد الأضلع.

ويأتي الإعلان عن رحلة سوليفان في الوقت الذي يواجه فيه بايدن إحباطا واسع النطاق من تعامل الإدارة الأمريكية مع الحرب في غزة من داخل حزبه وفي مجلس النواب حيث وافق يوم الخميس على مشروع قانون لإلغاء الإيقاف المؤقت الذي أعلنه بايدن بشأن إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في معارضة لنهج الرئيس.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع دافع جيك سوليفان عن إسرائيل ورفض وصف ما يحدث في غزة بـ"الإبادة الجماعية".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي في تصريحات صحفية: "لا نعتقد أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية ونرفض قطعا هذا الافتراض"!