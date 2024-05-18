معركة جباليا ورفح والموقف الأميركي المشبوه

العالم – خاص بالعالم

هل يسعى الاحتلال لمزيد من التوغلات مع بداية الأسبوع المقبل بعد التشاور مع سوليفان الآتي لتل أبيب من الرياض؟

ما تفسير المعارضة الظاهرية لعملية كبرى من قبل واشنطن فيما يرسل البنتاغون المزيد من الأسلحة والذخائر؟

كيف يقرأ في هذا الوقت إعلان واشنطن عن جهوزية العمل بالرصيف البحري قبالة غزة للمساعدات وأغراض أخرى؟

كيف تقرأ كلمة أبوعبيدة بالصوت والصورة وبهذا التوقيت أن العدو يدخل الجحيم من جديد ويواجه مقاومة أشد، وحيث يطمح إلى تسجيل نصر أو إنجاز سيجدنا أمامه، مؤكدا على استعداد المقاومة لمعركة استنزاف طويلة؟

وتستضيف هذه الحلقة في الاستوديو الخبير بالشؤون الإسرائيلية عامر خليل، ومن جنين الباحث السياسي عمار خضر.

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