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اعلام الاحتلال:صفارات الانذار في 15 مستوطنة بالشمال خشية دخول طائرة

السبت ١٨ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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