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كتائب القسام تعلن الاجهاز على 15 جنديا صهيونيا في منزل جنوب غزة

السبت ١٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

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