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كتائب القسام تدك قوات الاحتلال في معبر رفح جنوب غزة بقذائف الهاون

السبت ١٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

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