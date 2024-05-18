كلمة أبوعبيدة أكدت للعدو أنه سيواجه بقوة أكبر من السابق + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار عامر خليل إلى أن كلمة أبوعبيدة تدلل على الثقة بالنفس وأن غرفة التحكم والسيطرة لدى المقاومة تعمل بشكل جيد وتقرأ المشهد ليس العسكري وحسب وإنما السياسي، وترسل برسائلها السياسية للعدو.

وأكد أن العدو إذا كان يراهن على استسلام الشعب الفلسطيني ومقاومته ظنه يخيب في ذلك، حيث يؤكد أبوعبيدة من خلال كلمته أن الحرب الاستنزافية إنما هي في الاتجاه الآخر وليس في المقاومة، وأن العدو سيواجه بقوة أكبر مما كانت سابقا، وذلك ما هو قائم فعلا على أرض الميدان ويعترف به الاحتلال.

وبشأن التصريحات والتهديدات الأميركية المبطنة لكيان الاحتلال وما قاله بايدن في موضوع تعليق السلاح قال عامر خليل: لا أعتقد أن الموقف الأميركي مؤثر بشكل كبير على كيان الاحتلال الإسرائيلي بل حتى أن الموقف الكلامي الخادع تراجعت عنه وبشكل واضح.

وأضاف: لا أعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ مواقف أكثر صلابة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي في موضوع رفح، خاصة أن الانتخابات الأميركية بدأت بشكل جدي ولا يمكن أن يغامر بايدن في صدام مع الاحتلال الإسرائيلي في مسائل تتعلق بإسرائيل، التي هي بالنسبة للمؤسسة الأميركية السياسية والعسكرية حليف استراتيجي.

وخلص إلى القول كل الخدع والتصريحات الأميركية سواء صدرت عن سوليفان أو بلينكن أو بايدن كلها مرتبطة بشكل أساسي بتحسين فرص بايدن على الصعيد الداخلي الأميركي.

وشدد على أنه يجب عدم التعويل على المواقف الأميركية أو منقاشتها على أساس أن هناك موقف أميركي جديد أو موقف يمكن أن يؤثر على الموقف الإسرائيلي.

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