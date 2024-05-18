حرب غزة في يومها الـ225.. شهداء بغارات على رفح

العالم- فلسطين

وفي وقت قال البيت الأبيض، في بيان له، إن الولايات المتحدة لديها "خطة أمنية قوية" للرصيف على شاطئ غزة، مضيفاً أن واشنطن تأمل أن تتمكن من زيادة عدد الوحدات التي ستُسلَم عند الرصيف، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان لها، "حق الشعب الفلسطيني في وصول كل المساعدات التي يحتاجها في ظل الكارثة الإنسانية التي يصنعها الاحتلال في عدوانه الغاشم على قطاع غزة"، معلنةً رفضها "أي وجود عسكري لأي قوة كانت على الأراضي الفلسطينية".

وفي ما يخص جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الجمعة، بأن المفاوضات الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي توقفت، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات داخل المجتمع الإسرائيلي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعرقلة أي فرص لعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

فيما يلي تطورات حرب غزة على مدار الساعة:

-كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا شرق رفح

-شهداء وجرحى جراء قصف منزل في عبسان الكبيرة

-مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): لم يبقَ شيء لتوزيعه في غزة

-إطلاق نار من طائرات مسيرة في محيط مستشفى كمال عدوان

-قصف محيط المستشفى الإماراتي بمخيم بدر غربي رفح

-بدء دخول أولى المساعدات عبر الميناء العائم

-شهيدان بقصف منزل في مخيم بربرة

-أبرز تطورات الحرب على غزة يوم أمس الجمعة

-البيت الأبيض: لدينا خطة أمنية للرصيف على شاطئ غزة

حماس ترفض أي وجود عسكري على الأراضي الفلسطينية

-أبو عبيدة: مستعدون لمعركة استنزاف طويلة

-غالانت يغادر جلسة "الكابينت" بعد تهجم وزراء عليه

إسرائيل بحثت فرص فرض حكم عسكري في غزة

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-سقوط قنبلة تزن نصف طن من مقاتلة إسرائيلية في "غلاف غزة"

-31 شهيداً و56 مصاباً في 4 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية