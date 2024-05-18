الحرس الثوري: إطلاق قمر "قائم 105" العام المقبل

العالم - ايران

وقال العميد علي جعفر آبادي، في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، بشأن التوقيت الدقيق لإطلاق حامل القمر الصناعي "قائم 105"، سيتم إطلاق حامل القمر الصناعي هذا في ربيع العام المقبل لأن إطلاق حامل الأقمار هذا هو أحد مشاريعنا المهمة.

وعن تأثير ونتائج إطلاق حامل القمر الصناعي هذا في زيادة القوة الفضائية للبلاد، قال العميد علي جعفر آبادي: يمكن لحامل القمر الصناعي "قائم 105" أن يحمل حمولة أكبر وحوالي ضعف ما يحمله حامل القمر الصناعي "قائم 100".

وأضاف، إلى جانب هذا، فإن "قائم 105" هو أول حامل أقمار صناعية رباعي المراحل، وله تعقيداته الخاصة، وإذا تم إكمال المراحل الأربع بنجاح، فسوف يمهد الطريق لنا للحصول على حاملات أقمار صناعية أكبر رباعية المراحل لمدارات أعلى.

وكان قائد قسم الفضاء في قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق أن حامل القمر الصناعي "قائم 105" قادر بالفعل على زيادة الوزن الذي يحمله في المدار إلى 200 كغ. وطبعا إذا كان القمر خفيفا فيمكن أن يصل إلى 2000 كيلومتر، وإذا كان القمر ثقيلا سيصل إلى 500 كيلومتر، لكنه سيضع 200 كغ في 500 كيلومتر.