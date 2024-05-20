حدة القصف والعنف شددت حالة النزوح الكبيرة برفح + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل محمد أبوعبيد أن الأحداث في غزة متسارعة من ناحية الاستهدافات والغارات التي تقوم بها الآلية الحربية الإسرائيلية، وأكد استهداف الاحتلال لسيارة مدنية في المناطق الشمالية الغربية الواصلة بين رفح وخان يونس ارتفقى إثرها شهيد وسط سقوط عدد من الإصابات.

وأشار إلى أنه ومع استمرار الغارات الكثيفة على رفح بالمدفعية والطائرات الحربية أعلنت كتائب القسام عن استهداف واشتباك مع قوة صهيونية راجلة متكونة من 15 جنديا من مسافة صفر وتفجير عبوة بهؤلاء.

وفيما نوه إلى أن الطائرات الإسرائيلية تنفذ أحزمة نارية في المناطق الشرقية لرفح، بين أنه وفي المحافظة الوسطى كانت هناك استدافات في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة البريج، وسط اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال.

ولفت إلى أن الحدث الأبرز والأقوى كانت الغارات العنيفة في شمال القطاع في مدينة جباليا بالقرب من مستشفى اليمن السعيد، حيث عدة غارات وأحزمة نارية نفذتها القوات والمدفعية الإسرائيلية في المنطقة، كما دارت هناك اشتباكات عنيفة وضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال.

وفي شأن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة أوضح مراسل قناة العالم أن أعداداً كبيرة جدا ما زالت تخرج من مناطق العمليات العسكرية في رفح، تجاه المناطق الغربية، وأشار إلى أن منطقة المواصي تتكدس بها أعداد كبيرة من النازحين، حيث تزداد حدة القصف والاشتباكات والعنف المتواجد في مدينة رفح، ما أدى إلى حالة خوف وذعر لدى المواطنين، ما شدد حالة النزوح الكبيرة.

وأكد أن منطقة رفح باتت المنطقة الأكثر تدهورا في المنظومة الصحية وذلك بعد إغلاق مستشفى أبو يوسف النجار الحكومي.

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