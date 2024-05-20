مسؤول استخباراتي اسرائيلي يستبعد ان يری الاحتلال المئوية الاولی من تأسيسه

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان عاموس يادلين نشر مقالاً بمناسبة العام الـ76 للنكبة الفلسطينية التي وصفها بذكری الاستقلال، اعتبر فيه ان العام المنصرم هو أخطر عام يمر علی "اسرائيل".

وطالب یادلين باختيار قيادة حكيمة لأسرائيل تستطيع التعامل مع حجم المخاطر الذي يهددها، لأن المخاطر التي تهدد الوجود الاسرائيلي بدأت تتصاعد فيما بدأ الخط البياني لقدرة اسرائيل علی الرد علی المخاطر أصبح في هبوط.

وأكد علی ضرورة البحث عن حل سريع ومقبول في ما يتعلق بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني مشيراً الی ضرورة اعادة النظر في العلاقات الاسرائيلية الاميركية التي اضر بها نتنياهو.

وأوضح ان الولايات المتحدة ستكون في المستقبل مشغولة بما هو أكبر من الاحتلال الاسرائيلي وسيكون اهتمامها بملف العلاقات الصينية الروسية والحرب الاوكرانية وغيرها.

وطالب باستغلال الحالة العربية القائمة لايجاد حلف اقليمي مع الدول العربية ضد ايران.

وقال يادلين ان الوصول الی المئوية الاولی لاستقلال اسرائيل، لم يعد سهلا مؤكداً علی ضرورة قيام دولة حكيمة في اسرائيل لاتتصرف بغباء (في اشارة الی حكومة بنيامين نتنياهو).