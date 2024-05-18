كلية بجامعة كولومبيا تحجب الثقة عن الرئيسة بسبب قمع الطلبة

ا‌لعالم - الاميركيتان

واضاف الوقع أن التصويت بحجب الثقة جاء عقب، الاستياء المتنامي من شفيق، بسبب ما أقدمت عليه ضد الطلبة المؤيدين لفلسطين والذين اعتصموا داخل الجامعة واستدعت لهم الشرطة وفضتهم بعنف شديد واعتقلت منهم العشرات.

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وتسبب قرار شفيق باستدعاء الشرطة، باعتقال أكثر من 100 طالب، فضلا عن آخرين اعتقلوا خلال الأيام اللاحقة لفض الاعتصام بالقوة داخل الجامعة.

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وقالت الكلية حول قرار حجب الثقة، إن رئيس الجامعة مدانة بانتهاكها "المتطلبات الأساسية للحرية الأكاديمية"، و"اعتداءها غير المسبوق على حقوق الطلاب"، مشددة على أن هذا يتطلب "إدانة قاطعة وأكيدة".

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وجاءت نتيجة التصويت لأعضاء الهيئة التدريسية للكلية، وعددهم 709 أعضاء، بتأييد 65 بالمئة منهم، قرار حجب الثقة، وصوت 29 بالمئة ضد الحجب، في حين امتنع 6 عن التصويت.

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وتم تقديم القرار من قبل فرع جامعة كولومبيا للجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات (AAUP)، وهي منظمة أعضاء هيئة التدريس المهنية.

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وقال أعضاء هيئة التدريس، في قرارهم: "لقد فقدنا الثقة في قدرة الإدارة العليا، التي يجسدها الرئيس، على اتخاذ القرارات الصحيحة، للجامععة بناء على سلسلة أخطاء وسوء تقدير وتجاوزات وانتهاكات لقواعد الحكم والسياسة العامة".



وسبق أن اقترح فرع الجامعة العربية الأمريكية في جامعة كولومبيا، أن يقوم مجلس الشيوخ بالجامعة بإجراء تصويت بحجب الثقة عن شفيق.

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ولم يصل مجلس الشيوخ إلى حد توجيه اللوم، وبدلا من ذلك أصدر قرارا يدعو إلى إجراء تحقيق في أفعالها، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

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كما تعرض كبار مديري الجامعات الآخرين، مثل رئيس جامعة جنوب كاليفورنيا وعميدها، للتنديد رسميا من قبل أعضاء هيئة التدريس بسبب تعاملهم مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي.