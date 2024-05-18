استشهاد القيادي المطارد اسلام خمايسة في مخيم جنين

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في جنين ان إسلام خمايسة ارتقی شهيداً وإصيب معه 8 آخرين، مساء أمس الجمعة، جرّاء قصف طيران الاحتلال "الإسرائيلي" منزلًا في حي الدمج في مخيم جنين.

وأوضحت مراسلة العالم أن الاحتلال اتّهم خمايسة بتنفيذ عمليتي حرميش في 30 مايو 2023 والتي أسفرت عن مقتل مستوطن، بعد استهداف مركبته بالرصاص شمال طولكرم، وتمت العملية عبر مركبة تجاوزت مركبة المستوطن وأمطرتها بوابل من الرصاص، حيث أصيب المستوطن مئير تماري، بجراح بالغة مات بسببها في المستشفى متأثراً بجراحه. كما يتهم خمايسة بتنفيذ عملية دهس قرب بلدة برطعة جنوب غرب جنين في 22/12/2023 أصيبت فيها مجندة "إسرائيلية" بجراح.

من جهتها، قالت سرايا القدس، في بيان مقتضب، إن "خمايسة هو أحد قادة كتيبة جنين، وقد ارتقى جراء غارة صهيونية غادرة على مخيم جنين".

وعاهدت سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.