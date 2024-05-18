المنتخب الإيراني يتوج ببطولة آسيا للتايكواندو

العالم - ايران

وتوج المنتخب الايراني للتايكواندو بطلا في بطولة اسيا بحيث حصد اعضاء هذا الفريق ذهبيتين وفضية وبرونزية، بينما احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني وأوزبكستان والمملكة العربية السعودية المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وفي اليوم الختامي لمسابقات اوزان (68، -80، و+87 كلغ رجال) و اوزان ( -57، -67، +73 كلغ سيدات) ، فاز المنتخب الإيراني بذهبية لأرين سليمي وفضية لعلي خوش روش.

وأنهى المنتخب الإيراني مشاركته بهذه البطولة بفوزه بـ 3 ميداليات ذهبية و3 فضية و3 برونزية.

وقد حصد كل من مهدي حاج موسايي ،محمد حسين يزداني وأرين سليمي على ذهبيات المنتخب الايراني، بينما حصل كل من علي خوش روش ،مهران بوشدري ومليكة مير حسيني على الميداليات الفضية ، وسجل الميداليات البرونزية للمنتخب الايراني كل من أبو الفضل زندي ،متين رضايي وسعيدة نصيري.

وتقع مسؤولية تدريب منتخب سيدات إيران الوطني للتايكواندو على عاتق مينو مداح، مهروز ساعي وفاطمة نعمتي.

واما تدريب المنتخب الإيراني للرجال فهي من مسؤولية المدير الفني ماجد أفلاكي ومساعديه عاتق ورضا إيمان زاده ومهرداد يوسف ، كما رافق المنتخب الوطني الطبيب حميد رضا ياوري.