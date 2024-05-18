ثلث طلاب الجامعات البريطانية يرون عملية 7 أكتوبر رد طبيعي للمقاومة

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وجاء في التقرير بقلم سابرينا ميللر.: “يعتقد ما يقرب من 40 في المئة من الطلاب في جامعات مجموعة راسل (مجموعة من 24 جامعة ينظر إليها على أنها أفضل الجامعات البريطانية) أن “الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، على "إسرائيل" كانت عملاً مُتَفهماً من أعمال المقاومة”.

“واليوم، اضطرت جامعة كامبريدج إلى نقل احتفالات تخرجها من مبنى مجلس الشيوخ التابع للجامعة، حيث تقام منذ القرن الثامن عشر، إلى كلية داونينغ بسبب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين”.

وأُجري الاستطلاع بتكليف من مؤسسة StandWithUs UK الخيرية المؤيدة لـ"إسرائيل" ونفذته شركة “سافانتا” وشمل أكثر من 1000 طالب موزعين على 20 جامعة، وتمت مشاركة نتائجه حصرياً مع صحيفة ديلي ميل.

وكشف الاستطلاع عن أن 29 في المئة من الطلاب يعتقدون أن عملية حماس كان عملاً “مفهوماً” من أعمال “المقاومة”، وارتفع هذا العدد إلى 38 في المئة بين طلاب جامعات مجموعة راسل، الذين يُنظر إليهم على أنهم “الأفضل والألمع”.

ووجد الاستطلاع أيضا أن 38 في المئة من الأشخاص الذين شملتهم عينة الاستطلاع، يتفقون على أن الطلاب الذين يدعمون "إسرائيل" علناً في الحرم الجامعي يجب أن “يتوقعوا” سوء المعاملة. ولم يرفض سوى 31 في المئة من الطلاب ذلك صراحة.

“ورداً على تلك النتائج، قال متحدث باسم صندوق الأمن المجتمعي، الذي يعمل على الحفاظ على سلامة اليهود في بريطانيا: “إن فكرة أن يكون عملية حماس فعل مقاومة مبررة أو مفهومة بأي شكل من الأشكال هي فكرة مشينة، وحقيقة أن الكثير من طلاب الجامعات يبدو أنهم لا يفهمون هذه الحقيقة الأساسية أمر مقلق للغاية، جامعاتنا تفشل” حسب تعبيره.