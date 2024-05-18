إيران.. إقامة المعرض الدولي الـ 11 للنقل بالسكك الحديدية

العالم - ايران

وانطلقت فعاليات المعرض الدولي الـ11 للنقل والصناعات والمعدات والخدمات ذات الصلة، اليوم السبت 18 ايار/مايو، في المقر الدائم لمعارض طهران الدولية برعاية وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني "مهرداد بذرباش" والرئيس التنفيذي للسكك الحديدية الايرانية "سيد ميعاد صالحي ، ويستمر هذا المعرض حتى 21 ايار/مايو 2024.

ويشارك في هذا المعرض أكثر من 100 شركة محلية وخمس شركات أجنبية من الصين وروسيا والهند وجمهورية أذربيجان.كما يحضر المعرض زوار أجانب من 14 دولة أجنبية منها الصين ،روسيا ،تركيا ،الهند ،كازاخستان ،أوزبكستان ،فيتنام ،باكستان ،طاجيكستان ،قيرغيزستان ، أذربيجان ،تركمانستان ،الإمارات والسعودية.

وعلى هامش فعاليات هذا المعرض سيتم عقد الاجتماع الـ15 لرؤساء السكك الحديدية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والاجتماع الـ9 للجنة السكك الحديدية التابعة لمجلس تنسيق النقل العابر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي بحضور إيران وثماني دول وهي تركيا،أذربيجان ،باكستان ،تركمانستان ،طاجيكستان ،كازاخستان ،قرغيزستان وأوزبكستان.