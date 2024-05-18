شاهد بالفيديو...حزب الله يستهدف مواقع حساسة للجيش الاسرائيلي

العالم - فلسطين

واعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان انه دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 تموضع لجنود العدو ‏الإسرائيلي داخل غرفة في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية اصابتها بشكل مباشرة.‏

كما اعلنت المقاومة الإسلامية عن استهدفها عند الساعة 3:25 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة ‏مباشرة وتدميرها دعمًا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وفي بيان مماثل قالت المقاومة الاسلامية ان مجاهديها ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 مقر ‏قيادة كتيبة ليمان بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة. ‏