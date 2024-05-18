شاهد بالفيديو...حزب الله يستهدف مواقع حساسة للجيش الاسرائيلي

العالم - فلسطين
واعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان انه دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 تموضع لجنود العدو الإسرائيلي داخل غرفة في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية اصابتها بشكل مباشرة.
كما اعلنت المقاومة الإسلامية عن استهدفها عند الساعة 3:25 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة وتدميرها دعمًا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وفي بيان مماثل قالت المقاومة الاسلامية ان مجاهديها استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 مقر قيادة كتيبة ليمان بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.