خلافات الاحتلال الداخلية، وقمة "رفع العتب" بالمنامة

العالم – هاشتاغ

01. إتهامات متبادلة وهجوم لاذع بين الرجلين امتد ليشمل وزراء في الحكومة منهم إيتمار بن غفير الذي طالب بإقالة غالانت.

هذه الخلافات تكشف حجم المأزق الذي يعيشه الاحتلال وحكومته في ظل الفشل عن تحقيق أي إنجاز في غزة.

من التعليقات الكثيرة حول هذا الموضوع، لدينا تعليق من "زكريا قاسم" وفيه: "غالانت كذاب كبير ويظهر خلاف مع النتن ياهو لتخفيف الضغط الدولي على نتن ياهو.. وهي سياسة لكي يضغط على الجنود لمواصلة الحملة العسكرية في غزة وإنه ليس المذنب في زجهم في رمال غزة."

"حسين عبدالله" له تعليق حول الموضوع أيضا وفيه: "غالانت وغانتس نفس حقارة نتنياهو إذا مو أكثر، غالانت مشكلته أنه جالس يتسمى بأسمه أن الجنود يموتون تحت قيادته بعدما تمت تسمية الفشل الاستخباراتي بسبعة أكتوبر بأسمه، بس ما يختلف بالإجرام شيء عن النتن."

التعليق الأخير من حساب "لايف فوتو": إسرائيل أصبحت من جمهوريات الموز، غالانت يهاجم نتنياهو ويحمله المسؤولية، نتنياهو يرد عليه ويحمله المسؤولية بالمقابل، ويطلع سموتريتش يهاجم غالانت ويطلب ضمانات من نتنياهو.

02. الولايات المتحدة تنهزم أمام اليمن.. هذا ما بات يدركه الكثيرون في الغرب بحسب الإعلام البريطاني.

القدرات اليمنية أفشلت كل التحالفات والمحاولات الأميركية لوقف القوات اليمنية عن نصرتها لغزة.. واليمن أعلن تعزيز المرحلة الرابعة من نصرة غزة والبدء باستهداف أي سفينة متجهة إلى الاحتلال في أي مكان يمكن الوصول إليه.

هذا التطور بات يشكل نقطة ضعف للإسرائيلي ومن خلفه الأميركي خاصة إذا ما أعلن اليمن بدء المرحلة الخامسة.

تفاعل من الناشطين على مواقع التواصل مع ما يقوم به اليمن نصرة لغزة.. ونبدأ مع "أبومحمد علي" الذي كتب: هم من جمعوا أمرهم لمعاقبة اليمن وحماس وحزب الله وإيران والعراق لموقفهم الصادق المنتصر لفلسطين.. فلا نبالي فما زادنا ثقة وطمأنينة إلا بما استجبنا لله بإغراق سفن الكبر وأعوانه."

"أحمد جرادي" أيضا علق: لم تتجرأ أي دولـة عربيـة أو إسلاميـة اواجنبية قصف القـوة الأميركيـة والبريطانيـة والصهاينة لكـن اليمن حكومـة وشعـب قصـف سفـن أميركـا وبريطانيا وإسرائيل وأحـرق بوارجهـم وأغـرق سفنهـم وأسقـط طائراتهـم نصـرة لفلسطيــن.

أما "رسيل الشامي" فكتب: كانت هناك سفن تنجح في الوصول إلى موانى فلسطين المحتلة عن طريق التمويه والخداع وعندما كانت قواتنا البحرية تكتشف الحقيقة لم تكن تتردد في استهدافها عند عودتها، اليوم بفضل الله سيتم استهداف أي سفينة تصل المؤانى الفلسطينية والسلام.

03. قمة "رفع العتب" كما يسميها الشارع العربي وتحديدا الشارع السوري الذي لم يعد يبني أي آمال على القمم العربية.. رفض الرئيس السوري بشار الأسد إلقاء كلمة في القمة وتفضيله بحث القضايا الحساسة بدلا من إلقاء الكلمات حظي بتفاعل واسع.

موقف الرئيس السوري جاء بسبب تحديد مدة الكلمات بثلاث دقائق ما يعين غياب أي نقاش جدي ومعمق للقضايا.. كل هذا جعل من القمة العربية في البحرين مجرد بروتوكول يتكرر كل فترة دون أي فعالية تذكر.

إنتقادات لاذعة وجهها الناشطون للقمة العربية.. لدينا هنا تعليق من "حسام شاكر" وفيه: من ذا الذي توقّع شيئاً من انعقاد القمه العربية؟ القمة تظاهرت بالعجز في مواجهة إبادة وحشية على مرأى من القادة وجيوشهم.. إنصرفت الأنظار عن القمة بعد تبخُّر قرارات سابقتها "الطارئة" في نوفمبر.. الأنظار متجهة إلى تحركات جنوب أفريقيا وناميبيا وكولومبيا ونيكاراغوا وشقيقاتها.

"محمد عوض" بدوره علق: قرارات القمة العربية منذ أن تأسست لا تتجاوز الشجب والإدانة والآن أضافوا لها بأقسى العبارات.. وكلها لا قيمة لها ولا تأثير.. صارت مضحكة.

أخيرا مع "عزالدين علي" الذي كتب: سبب انعقاد القمة العربية ومخرجاتها هو تحديد مكان انعقاد القمة الجاية.. وشكرا.

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