شاهد.. القسام تطلق صاروخ "سام 7" على مروحية في جباليا

العالم - فلسطين

ويظهر الفيديو احد مجاهدي كتائب القسام وهو يحمل قاذف صاروخي كتفي ويستهدف مروحية من نوع "أباتشي" بصاروخ سام 7 في شمال مخيم جباليا.

وتتواصل المواجهات بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في محاور رفح وجباليا. واستهدفت كتائب القسام دبابة إسرائيلة من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” في محيط المقبرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ودبابة أخرى من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



ودكت كتائب القسام قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون.



هذا، وتمكن مجاهدو القسام من إطلاق صاروخ “سام 7” تجاه طائرة مروحية من طراز “أباتشي” شمال مخيم جباليا شمال قطاع غزة. ووزع الاعلام العسكري مشاهد من العملية.



وأعلنت القسام أنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. كما استهدفت القسام جرافة صهيونية من نوع “D9” بعبوة “شواظ” شرق مسجد هارون شرق مدينة رفح جنوب القطاع.



كما دكرت القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. ودكت كتائب القسام مقراً للقيادة والسيطرة شرق مخيم جباليا شمال القطاع بقذائف الهاون من العيار الثقيل.