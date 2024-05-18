مصر تؤكد مرة أخرى تدخلها بدعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"

العالم - فلسطين

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى، لم تذكر اسمه، قوله إنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد كيان الاحتلال بمحكمة العدل الدولية.

وأكد المصدر أن مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، من دون ذكر تفاصيل أكثر عن طبيعة الإجراءات أو وقت الشروع فيها.

وكانت مصر أعلنت -الأحد الماضي- اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال اأمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات تل أبيب لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأوضحت مصر -آنذاك- أن "التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في القطاع".

وسبق أن ترافعت مصر أمام محكمة العدل الدولية في فبراير/شباط الماضي بشأن ممارسات كيان الاحتلال ضد الفلسطينيين، ضمن جلسات استماع بشأن رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية كيان الاحتلال باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.