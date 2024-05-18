زاخاروفا: زيارة بوتين للصين ستحدد مستقبل العالم

العالم - أوروبا

وقالت زاخاروفا لقناة TVC التلفزيونية: "هذه آفاق للمستقبل، ليس لمدة عام، ولا عامين، وليس لمدة ثلاثة أعوام. هذه خطوات مصيرية ستحدد ليس مستقبل منطقتنا فحسب، بل مستقبل الكوكب بأكمله".

وعلق منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الجمعة الماضية على الزيارة قائلا إن واشنطن قلقة بشأن تطور العلاقات بين موسكو وبكين وتواصل مراقبتها عن كثب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار الصين يومي 16 و17 مايو في زيارة رسمية، وهي أول زيارة خارجية يقوم بها رئيس دولة بعد إعادة انتخابه وتوليه منصبه رسميا.

وفي اليوم الأول من الزيارة تم التوقيع على حزمة كاملة من الوثائق حول التعاون بين البلدين، وأمضى الرئيس بوتين يومه الثاني في مدينة هاربن التي يطلق عليها اسم "موسكو الشرقية"، حيث شارك في حفل افتتاح معرض "إكسبو الروسي الصيني الثامن".