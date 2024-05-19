شاهد.. المقاومة العراقية تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات بالطيران المسير

العالم - العراق

وقالت المقاومة العراقية في بيان، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً حيوياً في إيلات "أم الرشراش" بأراضينا المحتلة فجر اليوم الأحد الموافق 19 مايو/ أيار الجاري بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وكانت المقاومة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، استئنافها استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علّقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة "التنف" الأمريكية، التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.