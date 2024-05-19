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بعثة ايران بالامم المتحدة تؤكد اجراء مفاوضات غير مباشرة بين ايران واميركا

بعثة ايران بالامم المتحدة تؤكد اجراء مفاوضات غير مباشرة بين ايران واميركا
الأحد ١٩ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

 أكدت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة اجراء مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، ردا على استفسارات وسائل الإعلام.

العالم - ايران

وقالت البعثة يوم السبت، بالتوقيت المحلي، ردا على أسئلة وسائل الإعلام حول الأخبار المنشورة بشان المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في عمان، إن هذه المفاوضات هي "عملية مستمرة".

كما أوضحت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة: "هذه المفاوضات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة".

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي نقلاً عن مصادر مطلعة، أن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة بايدن أجريا مفاوضات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين الأسبوع الماضي في عمان.

وتابعت وسائل الإعلام الأمريكية أنه في وقت سابق وفي يناير 2024، جرت مفاوضات مماثلة في عمان. وحضر هذه الجولة من المفاوضات بريت ماكغورك، كبير مستشاري جو بايدن في الشرق الأوسط، وأبرام بالي القائم بأعمال ممثل الولايات المتحدة في شؤون إيران.

ونقل موقع أكسيوس عن اثنين من مصادره، أن ماكغورك وبالي وصلا إلى عمان يوم الثلاثاء والتقيا بوسطاء المضيف. ولم يعرف من شارك في هذه المفاوضات نيابة عن إيران.

وزعمت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مصادرها أن المفاوضات تركزت حول أنشطة إيران وجماعات المقاومة في المنطقة والمخاوف الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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