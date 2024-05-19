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منازلة الاحتلال لنفسه وخطة المقاومة لحرب استنزاف

الأحد ١٩ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

يف تقرأ منازعة الكيان لنفسه بعد تفاعل الخلافات داخل كابينت الحرب واحتمال التفكك الوشيك؟

العالم - مع الحدث

  • ماذا يعني عدم الأخذ بوثيقة نتنياهو لما بعد انتهاء الحرب ومطالبته من قبل الجنرالات برؤية سياسية واضحة لحفظ انجازاتهم؟
  • ما أهمية استعداد حماس في غزة وقوى جبهات الاسناد لحرب استنزاف طويلة تجبر العدو على الخضوع لشروطها؟
  • هل يسعى الاحتلال من خلال توسع عدوانه لتعزيز موقعه التفاوضي فيما تسعى المقاومة ليدفع أثمانا أكبر؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الصحفي الفلسطيني سامي خويرة، مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية محمد ياسين.

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